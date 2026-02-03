Home Video News Cronaca Tg News – 3/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Piantedosi “Il corteo a Torino una resa dei conti con lo Stato” - Crans-Montana, il Comune stanzia un milione di franchi per le famiglie delle vittime - Ucraina, missili e droni russi sulle centrali - Vannacci lascia la Lega, Salvini deluso - Panettiere ucciso a coltellate nel suo negozio nel Salernitano - Fuga di monossido in asilo nido di Milano, 15 intossicati - Povertà, in Italia quasi il 20% delle famiglie a rischio - Scontri Torino, Piantedosi "Livello di scontro richiama dinamiche terroristiche” - Previsioni 3B Meteo 4 Febbraio /gtr