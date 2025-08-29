Home Video News Cronaca Tg News – 29/8/2025
Tg News – 29/8/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele, ucciso primo ministro Houthi - Cremlino: “Vertice con Zelensky possibile” - Trump toglie la scorta a Kamala Harris - Arrestato ed estradato in Italia terrorista Isis - Informativa alla Procura sui siti sessisti - Pilato e Tarantino fermate per furto a Singapore - Gli italiani tornano a casa dopo le vacanze - Valditara: “Anno scolastico inizia con importanti novità” - Previsioni 3B Meteo 30 Agosto azn