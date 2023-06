Tg News – 29/6/2023

In questa edizione: - 17enne uccisa a coltellate, fermato coetaneo a Roma - Francia, procura chiede l’arresto dell’agente che ha ucciso 17enne - Ecuador, liberato lo chef italiano sequestrato - Auto esplosa in tangenziale a Napoli, morto anche tirocinante - Strage Bologna, arrestato il quinto attentatore - Madonna ricoverata per grave infezione batterica, tour rinviato - Intesa Sanpaolo e San Patrignano insieme contro le dipendenze - Previsioni 3B Meteo 30 Giugno gsl