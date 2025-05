Tg News – 29/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Morta la 61enne accoltellata dal marito a Torino - Omicidio Martina, la mamma “Alessio è un mostro” - Turista sparì in crociera, Corte d’Appello ribalta sentenza - Dazi, Tribunale blocca Trump, Casa Bianca annuncia ricorso - Fmi, in Italia prospettive incerte, tra dazi e demografica - Scontro su giustizia e premierato in aula a Luglio - Il carcere per chi maltratta gli animali ora è legge - Le foto di Elliott Erwitt per la prima volta in mostra in Sicilia - Previsioni 3B Meteo 30 Maggio /gtr