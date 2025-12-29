Home Video News Cronaca Tg News – 29/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Oggi la fiducia della Camera sulla Manovra, vale 22 miliardi - Consiglio dei Ministri approva decreto su aiuti ad Ucraina - Trump dopo incontro con Zelensky “Forse accordo entro 2 settimane” - Giovane donna trovata morta in un cortile condominiale a Milano - Morte per intossicazione, 5 indagati in ospedale a Campobasso - Brigitte Bardot riposerà nel suo giardino vicino al mare - Confcommercio: 6 milioni di italiani in viaggio per Capodanno - Terna, cavo del Tyrrhenian Link installato a 2.150 metri di profondità - Previsioni 3B Meteo 30 Dicembre