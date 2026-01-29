Home Video News Cronaca Tg News – 29/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Protezione Civile: Frana di Niscemi peggio del Vajont - Salvini “I soldi del ponte non si toccano, useremo altri fondi” - Guida sotto effetto droga, Consulta boccia tolleranza zero - Minnesota, giudice ordina stop a detenzione rifugiati - Ue: Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici - Sale la tensione con Teheran, almeno 10 navi Usa nell’area - Industria, fatturato in calo a Novembre, invariato sull’anno - Libri, a ConfAgorà Gotor presenta "L'omicidio di Piersanti Mattarella" - Previsioni 3B Meteo 30 Gennaio azn