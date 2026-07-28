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Tg News – 28/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Netanyahu alla Casa Bianca per vedere Trump - Nazionale, Mancini nuovo CT, Ranieri DT - Forte terremoto in Giappone, feriti e dispersi - Trovati 5 neonati morti in un appartamento in Francia - Tajani: “14,9 mld dal fondo Safe per acquisto armi” - Da oggi il taglio delle accise sul diesel - Natalità ancora in calo in Italia - Mattarella “Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese” - Previsioni 3B Meteo 29 Luglio mrv