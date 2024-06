Tg News – 28/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sfida Biden-Trump, “il Presidente non si ritira dalla corsa” - Nomine Ue, secondo mandato per Von Der Leyen - Tragico Venerdì per gli incidenti sul lavoro - Gdf sequestra droga dello stupro e farmaci dopanti - Allarme gastroenterite sul lago di Garda - Inps, crolla il numero degli artigiani - Ferie al mare, in Italia nuovi rincari - Un libro va alla scoperta della Puglia sotterranea - Previsioni 3B Meteo 29 Giugno mrv