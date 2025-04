Tg News – 28/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Conclave per eleggere il nuovo Papa inizia il 7 Maggio - Maxi blackout in Spagna e Portogallo, fermi tutti i trasporti - Putin offre 3 giorni di tregua, Trump lo vuole permanente - Strage di Monreale, confessa il 19enne fermato - Ucciso mentre fa benzina, un fermo nel Casertano - Soccorsa una barca con 87 migranti al largo di Lampedusa - Francia, killer della Moschea si consegna a polizia italiana - Mattarella festeggia al Quirinale i 50 anni del Fai - Previsioni 3B Meteo 29 Aprile mrv