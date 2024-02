Tg News – 28/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Maltempo, sospesa linea Milano-Venezia, Vicenza sott’acqua - Navalny, funerale Venerdì a Mosca, vedova al Parlamento Ue - Gaza, Hamas: “Israele ha rifiutato l’accordo” - Vannacci sospeso per 11 mesi per le frasi del suo libro - Potenza, bus studenti finisce fuori strada, 14 feriti - Papa Francesco ancora raffreddato, visita al Gemelli - Ue, Von Der Leyen “Lavorare rapidamente a difesa comune” - Previsioni 3B Meteo 29 Febbraio /gtr