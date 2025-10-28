Tg News – 28/10/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Orban a Salvini: “Basta con politiche suicide dell’Europa” - Scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf - Martinez investe e uccide anziano in carrozzina - Disattiva braccialetto e uccide la ex nel Veronese - Turetta, la Procura non rinuncia al ricorso in Appello - Roma, demolita villa abusiva clan Sinti al Casilino - Migranti, Istat: nel 2024 richieste di asilo in crescita - Ucraina, Parolin “L’Ue assuma ruolo di maggior protagonismo per la pace” - Previsioni 3BMeteo 29 Ottobre azn