Scuola, pesano i rincari per le famiglie

ROMA (ITALPRESS) - Il ritorno sui banchi si avvicina e per le famiglie arriva il momento di fare i conti con il caro-scuola. Secondo il monitoraggio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest’anno per il corredo scolastico e i ricambi ogni studente spenderà in media 673 euro, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. Tra le voci più costose ci sono gli zaini, soprattutto i modelli hi-tech dotati di power bank. A cambiare sensibilmente sono anche i prezzi a seconda del canale di acquisto: nella grande distribuzione si registra un calo medio dell’1%, mentre cartolibrerie e soprattutto negozi online segnano rincari. L’online resta comunque mediamente più conveniente delle cartolibrerie. A pesare sul bilancio familiare sono poi i libri: la spesa media per testi obbligatori e dizionari raggiunge 545 euro, in crescita dell’1,6%. Il conto può aumentare ancora con computer, accessori e abbonamenti digitali. Per contenere la spesa, molte famiglie punteranno sul riuso, sullo scambio e sull’acquisto di materiale e testi usati. gsl