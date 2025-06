Tg News – 27/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ius Soli negli Usa, vittoria per Trump - Dalla Corte d’Appello greca ok all'estradizione di Kaufmann - Modena, violentata in strada da uno sconosciuto - Corpo carbonizzato nelle campagne del Salento - Cassazione, su decreto sicurezza ci sono criticità - Caso plusvalenze, ex vertici Juve chiedono il patteggiamento - Mattarella “Su Ustica cercare la verità” - Euromed, Italpress e Fondazione Med-Or rinnovano la collaborazione - Previsioni 3B Meteo 28 giugno /gtr