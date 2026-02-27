Tg News – 27/2/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione - Tram deraglia a Milano e investe alcuni passanti: un morto e 40 feriti - Morte di Domenico, accertamenti su altri 2 trapianti al Monaldi - Ex banchiere ucraino morto a Milano, arrestato figlio in Spagna - 11enne rischia di soffocare con merendina, insegnante lo salva - Gli Usa evacuano ambasciata in Israele - Scontri tra Pakistan e Afghanistan, Iran si offre come mediatore - Treni, sciopero di 24 ore nel weekend - Sanremo, la soddisfazione delle Nuove Proposte Filippucci e Bove - Previsioni 3B Meteo per il 28 Febbraio azn