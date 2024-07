Tg News – 26/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sabotaggio a tre linee dell’Alta Velocità in Francia - Basilea, allarme bomba su volo per Parigi - Liguria verso le elezioni, Toti si dimette - Consiglio dei ministri approva il Ddl Concorrenza - Harris incassa endorsment di Obama - Campi Flegrei, altra scossa di magnitudo 4.0 - Esodo, traffico da bollino rosso nel weekend - Mattarella all’inaugurazione di Casa Italia - Previsioni 3B Meteo 27 Luglio mrv