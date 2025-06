Tg News – 26/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, tv trasmette primo video Khamenei da cessate il fuoco - Israele sospende consegne aiuti umanitari a Gaza - Sanchez chiede sospensione immediata intesa Ue-Israele - Un fermo per il commerciante ucciso a coltellate a Busto Arsizio - Garlasco, sui rifiuti manca ancora esame dei periti - A Venezia proteste in Piazza San Marco contro matrimonio Bezos - Per l’Istat un ragazzo su cinque subisce bullismo - Bologna, Verona e Bergamo le città in cui si vive meglio - Previsioni 3B Meteo 27 Giugno gsl