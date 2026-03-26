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Tg News – 26/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Witkoff “Segnali forti che l’Iran vuole un accordo” - Gasparri si dimette, arriva Stefania Craxi come capogruppo FI al Senato - Santanchè “in ritiro” in Versilia dopo le dimissioni - Prof accoltellata, il 13enne arrestato su Telegram “La ucciderò” - Perquisizioni al Ministero della Difesa, Terna e Rfi - Dal Parlamento Europeo sì alla Direttiva Anticorruzione - Il calcio piange Beppe Savoldi, aveva 79 anni - Sciopero Venerdì 27 Marzo, si fermano trasporti, scuola, giornalisti - Previsioni 3B Meteo 27 Marzo azn