Tg News – 26/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Polemica su agenti Ice, Trump invia lo zar dei confini in Minnesota - Procura Roma invia investigatori a Crans-Montana - Aperto fascicolo per istigazione suicidio dei genitori di Carlomagno - Niscemi, si allarga il fronte della frana, evacuate 1000 persone - Israele, trovati i resti dell’ultimo ostaggio a Gaza - Mosca: “Rinunciando al gas russo Ue rinuncia alla libertà” - Confindustria “Economia quasi ferma, tensioni gonfiano l’oro” - Milano-Cortina, Fontana “Agenti ICE solo a protezione Vance e Rubio” - Previsioni 3B Meteo 27 Gennaio gsl