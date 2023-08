Tg News – 25/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Donald Trump, prima l’arresto poi la foto segnaletica - Caivano, due ragazzine violentate al parco verde - Prigozhin, dagli Usa: bomba o sabotaggio? - Mosca, sventato attacco ucraino in Crimea - Alluvione, Figliuolo: ordinanze per 738 milioni di euro - Bufera su Lollobrigida “Spesso i poveri mangiano meglio” - Caldo e controesodo, bollino rosso in 19 città - Mattarella alla Fiera di Rimini - Previsioni 3B Meteo 26 Agosto /gtr