Tg News – 25/11/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Media Usa: “Kiev ha accettato accordo concordato” - Pandoro gate, Procura chiede 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni - Famiglia nel bosco, Sindaco offre casa gratuita in paese - Istat, nel 2024 un femminicidio ogni tre giorni in Italia - Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda - Manovra, la Commissione Ue promuove il piano dell’Italia - Corte Ue: "Il matrimonio contratto in altri Paesi Ue va riconosciuto" - Mattarella "Le province sono parte integrante della vita democratica" - Previsioni 3B Meteo 26 Novembre azn