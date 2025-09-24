Tg News – 24/9/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Flotilla attaccata, Ue condanna e Onu chiede indagine - Germania: “La Russia provoca, un jet ha sorvolato nave tedesca” - Cinzia Pinna, trovato corpo in casolare, confessa imprenditore - Sparatoria in centro migranti a Dallas, un morto e due feriti - Cyberattacchi ad aeroporti europei, un arresto in Gb - Macron omaggia Claudia Cardinale: “Sempre nel cuore dei francesi” - Bankitalia, migliora la lotta all’evasione fiscale - Donazione di sangue, a Roma un'iniziativa Anas-Polizia di Stato - Previsioni 3B Meteo 25 Settembre azn