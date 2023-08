Tg News – 24/8/2023

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Uccisi Prigozhin e il suo vice nel jet abbattuto in Russia - Fukushima, al via sversamento acqua radioattiva nel Pacifico - Migranti, botta e risposta Schlein - Meloni - Stupro Palermo, verso trasferimento indagati - Anche oggi 17 città con bollino rosso - Bufera per il buffet con la ragazza ricoperta di cioccolato - Videomessaggio premier Meloni al terzo summit piattaforma Crimea - Previsioni 3B Meteo 25 Agosto gsl