ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Omicidio Piersanti Mattarella, dopo 45 anni arrestato ex prefetto Piritore - Medio Oriente, 13 ostaggi morti nelle mani di Hamas - Zelensky: “Putin vuole disastro umanitario in inverno” - Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti - Lamezia Terme, ucciso a coltellate un 52enne incensurato - Sisma ad Avellino, scossa di magnitudo 3,6 - Torna l’ora solare, Sabato notte lancette indietro di un’ora - Salvini visita la mostra "Evolutio" di Webuild all'Ara Pacis di Roma - Previsioni 3BMeteo 25 Ottobre azn