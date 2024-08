Tg News – 23/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Recuperato corpo ultima dispersa del Bayesian - "Mi ha accoltellato", l'ultima frase di Sharon - Incidenti stradali su A2 e a Chieti - Kamala Harris accetta la candidatura - Hamas vendicherà Haniyeh - Rivolta in colonia penale russa - Fi su Ius Scholae, è braccio di ferro - Urso: "Aumentano investimenti in Italia su microelettronica e green" - Previsioni 3B Meteo 24 agosto mrv