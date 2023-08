Tg News – 23/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ancora caldo rovente in Italia, bollino rosso in 17 città - Pakistan, evacuate 100.000 persone da villaggi allagati - Putin "In Ucraina per fermare una guerra di sterminio" - Tira il freno, chiama il 112, salva il padre da infarto - Arrestato a Marghera il finto chirurgo estetico - Imbrattate le colonne del corridoio vasariano a Firenze - Il ricordo di Toto Cutugno, un italiano vero - Previsioni 3B Meteo 24 agosto