Tg News – 23/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump ordina di distruggere qualsiasi nave metta mine a Hormuz - Via libera finale al prestito Ue a Kiev e a nuove sanzioni a Mosca - Idea dell’inviato di Trump: “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran” - Avvocato Corte Ue: “Cpr in Albania conformi ma tutelare diritti migranti” - Madre e figlia morte avvelenate, sequestrato cellulare a figlia maggiore - Malpensa, l’aeroporto resta dedicato a Berlusconi, Tar boccia ricorso - Ultima tappa africana per Papa Leone XIV, poi il rientro a Roma - Sicurezza digitale, istituzioni e imprese a confronto a Roma sulle nuove sfide - Previsioni 3B Meteo 24 Aprile azn