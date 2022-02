Tg News – 23/2/2022

In questa edizione: - Ue: "Paesi membri eliminino restrizioni sui viaggi per ii vaccinati e i guariti" - Matrimoni: settore in rosso nel 2020, meglio nel 2021 - Pensioni: requisiti restano invariati per il 2023 - Clima: nel 2021 l'inverno più mite dal 1864 mrv