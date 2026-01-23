Home Video News Cronaca Tg News – 23/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni “Ue scelga se subire destino o essere protagonista” - Ad Abu Dhabi il trilaterale Mosca-Usa-Ucraina - L’ultimo saluto a Valentino: “La bellezza salva” - Crans-Montana, la Procuratrice: “L’indagine può estendersi” - Tre morti sul lavoro in poche ore - Studente suicida per bullismo, sospese anche due docenti - Olimpiadi Milano-Cortina, Sos bagarinaggio - Cresce l’asse Roma-Berlino dopo vertice intergovernativo - Previsioni 3B Meteo 24 Gennaio azn