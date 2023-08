Tg News – 22/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Incendio all’isola d’Elba, 700 turisti evacuati - Arrivati a Carrara a bordo di Open Arms 196 migranti - “Piscina senza grata per non pagarci gli straordinari” - New York, auto investe 7 persone, anche coppia italiani - Fukushima, giovedì riversamento acqua contaminata in mare - Confcommercio, consumi famiglie oltre livelli pre-covid - Giorgetti frena sulla manovra, “Non si può fare tutto” - Previsioni 3B Meteo 23 Agosto gsl