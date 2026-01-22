Home Video News Cronaca Tg News – 22/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gaza, Trump sfida l’Onu firmando il Board of Peace a Davos - Zelensky incontra Trump: “Domani trilaterale Ucraina-Russia-Usa” - Spagna, nuovo incidente ferroviario, treno si scontra con gru - Crans-Montana, migliorano alcuni ragazzi ricoverati al Niguarda - Bongiorno cambia il testo su Ddl stupri, ira opposizioni - Inps, pensioni per le donne ancora del 26% inferiori a uomini - Oscar 2026, Sinners da record con 16 candidature - Maltempo al Sud, in Sicilia stima di 740 milioni di euro - Previsioni 3B Meteo 23 Gennaio azn