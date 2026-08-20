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Tg News – 20/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione : - Trump annuncia una “guerra economica devastante” all’Iran - Caccia rumeno distrugge drone carico di esplosivo - La Finlandia è il quarto Paese a rimandare in Italia i migranti - Palermo, bimba di 4 anni non vaccinata muore di difterite - Caro carburanti, anche la benzina supera i 2 euro al litro - Maltempo in Liguria, fulmine sulla stazione di Ventimiglia - Vacanze, l’ora dei rientri, traffico da bollino rosso - La Guardia di Finanza introduce il pagamento per i soccorsi non necessari - Previsioni 3B Meteo per 21 Agosto /gtr