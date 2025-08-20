Home Video News Cronaca Tg News – 20/8/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Incidente ferroviario sulla linea Brennero-Trento - Maltempo, auto in torrente ad Enna, morto conducente - Israele, Difesa approva piano per occupare Gaza - Ucraina, Trump ottimista per i negoziati con la Russia - Cina e India accelerano il disgelo, tornano i voli diretti - Bce, Lagarde "Economia Area Euro in frenata con dazi Usa" - Nel 2024 multe alle stelle per gli italiani - L'addio a Pippo Baudo nella sua Militello - Previsioni 3B Meteo 21 Agosto