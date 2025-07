Tg News – 2/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Emergenza caldo, 2 morti in Sardegna e 1 a Genova - Clima, Ue propone taglio 90% emissioni entro il 2040 - Premier Meloni dal Papa, tra i temi Ucraina e Gaza - Netanyahu: “Per Hamas è finita, libereremo ostaggi” - Padova, truffa a un sacerdote per 100.000 euro - Fine vita, adottato il testo base, parte iter in commissione - Rapporto Crea, Trentino al top per qualità vita-salute - Emergenza caldo, Rocca: “Chi non rispetta parametri sarà sanzionato” - Previsioni 3B Meteo 3 Luglio mrv