Tg News – 2/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Morte Satnam, arrestato titolare azienda agricola di Latina - Campi Flegrei, sciame sismico in corso - Pnrr, via libera alla quinta rata - Orban in visita a Kiev: “Subito una tregua” - Corea del Sud, prime esercitazioni militari - Eurozona, inflazione cala a Giugno al 2,5% - Istat, 8 donne su 10 molestate sul lavoro - IA e competenze green guidano le professioni del futuro - Previsioni 3B Meteo 3 Luglio mrv