Tg News – 2/5/2023

In questa edizione: - Il Tar di Trento sospende ancora abbattimento orsa JJ4 - L’inflazione torna a salire, 8,3% ad Aprile - Mattarella a Cesena tra le aziende del territorio - 135 pedoni morti nei primi 4 mesi del 2023 - Francia, 540 fermi per il 1 Maggio - Kiev: non risultano mediazioni del Vaticano - Governo, verso un taglio del cuneo strutturale - Previsioni 3B Meteo per il 3 Maggio gtr/mrv