Tg News – 2/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump: “Stiamo massacrando l’Iran, presto la grande ondata” - Golfo in fiamme, attacco con droni anche a Cipro - Il Qatar blocca produzione Gnl, alle stelle il prezzo del gas - Milano, il conducente del tram indagato per disastro ferroviario - Taranto, operaio ex Ilva precipita nel vuoto e muore - Roma, auto in fuga provoca incidente, 3 morti - 5 anziani morti in ambulanza, operatore Croce Rossa di Forlì indagato - Iran, Tajani: “Servono unità, responsabilità ed equilibrio” - Previsioni 3B Meteo 3 Marzo azn