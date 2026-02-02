Home Video News Cronaca Tg News – 2/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pacchetto sicurezza, Meloni chiede unanimità alle opposizioni - Mattarella al Niguarda, visita ai feriti di Crans-Montana - Draghi “Serve un federalismo pragmatico per l’Europa - Protezione Civile: "Frana Niscemi in rallentamento" - La scomparsa di Maria Rita Parsi, una vita per i diritti dell’infanzia - Olimpiadi, è italiana la prima atleta positiva al doping - Grammy contro l’Ice, Trump minaccia di far causa - Tajani: “Il Governo risponderà in maniera ferma ai fatti di Torino” - Previsioni 3B Meteo 3 Febbraio