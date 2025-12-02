Tg News – 2/12/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Putin: “Se l’Europa vuole la guerra la Russia è pronta” - Fermata Federica Mogherini, Alto Rappresentante Politica Ue - Beirut, Papa Leone prega al porto: nel 2020 ci fu esplosione - Crollo ai Fori Imperiali, 4 indagati, anche un ingegnere - Difesa Sempio: “Foto davanti a casa Poggi dimostrano verità” - Tir travolge operai lungo A31, un morto e un ferito grave - Istat, tasso di occupazione record, sale al 62,7% - Tajani “Obiettivo del Governo 700 miliardi di export” - Previsioni 3B Meteo 3 Dicembre azn