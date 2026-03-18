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Tg News – 18/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele, ucciso il ministro dell’Intelligence di Teheran - I Pasdaran minacciano i siti petrolchimici del Golfo - Carburante, tavolo Governo-petrolieri per ridurre i prezzi - Incendio alla Biennale a Venezia, coinvolto il padiglione Serbia - Cabina ovovia precipita in Svizzera per forte vento, un morto - Donna uccisa a coltellate a Bergamo, arrestato marito - Ancona sarà la capitale italiana della cultura 2028 - L’Italia al MIPIM di Cannes tra rigenerazione urbana e investimenti - Previsioni 3B Meteo 19 Marzo mrv