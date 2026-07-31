Droga con i droni e smartphone in carcere a Catania, quattro arresti

CATANIA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura Distrettuale nei confronti di quattro persone (destinate a carcere, domiciliari e obbligo di firma). Gli indagati risponderanno a vario titolo di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento si inserisce in una più ampia operazione che ha visto complessivamente l'esecuzione di 26 misure cautelari a carico di persone appartenenti a una pericolosa compagine criminale composta prevalentemente da "giovani leve". pc/gtr