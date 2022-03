Tg News – 18/3/2022

In questa edizione: - Pirelli verso la riduzione delle attività in Russia: "Siamo contro la guerra e supportiamo popolazione ucraina" - Ucraina, almeno 50 mila i rifugiati già arrivati in Italia - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le vittime della pandemia - Parmigiano Reggiano torna ad identità golose