ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Idf “In 400mila hanno lasciato Gaza City”, Ue sanziona Israele - Barcone migranti prende fuoco al largo della Libia, 50 morti - Maddie, liberato in Germania il principale sospettato - Trump a Windsor, picchetto d’onore da record - Anche la Sardegna approva la legge sul fine vita - Da Gennaio pedaggi per le autostrade meno cari - Furlani da sogno, oro nel lungo a Tokyo - Urso “Europa decida subito su politica industriale” - Previsioni 3B Meteo 18 Settembre mrv