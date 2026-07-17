Meloni agli agenti di Polizia “La libertà non esiste senza sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi ho salutato gli agenti impiegati nelle operazioni straordinarie di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano. Il messaggio è chiaro: tolleranza zero. Verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare le nostre piazze in zone franche. Lo Stato non si volta dall'altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perché chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà". Così sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. sat/mca1 (Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)