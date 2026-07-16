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Tg News – 16/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sentenza Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni - Vicenda Roggero, centrodestra raccoglie firme per la grazia - Legge elettorale, via libera dalla Camera, protesta opposizione - Esplosioni a Teheran, attivato sistema difesa aerea - Zelensky: “Accelerare consegne per difesa aerea” - Crollo al Tribunale di Bolzano, tragedia sfiorata - Invalsi, dispersione scolastica mai così bassa - Med-Or Day 2026, futuro della Nato e sfida strategica del Mediterraneo - Previsioni 3B Meteo 17 Luglio azn