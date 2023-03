Tg News – 16/3/2023

In questa edizione: - Tribunale Riesame Perugia annulla ordinanza per Cospito - Messina Denaro, arrestata la coppia di vivandieri - Cutro, superstiti e familiari ricevuti da Meloni - Anastasio rompe il silenzio: “Errore gravissimo” - Richiamo di Mattarella su emergenza climatica - Usa pubblicano video incidente drone - Meta, via la musica da Facebook e Instagram - Scontri a Napoli, 8 arresti, vertice in Prefettura - Previsioni 3B Meteo per il 17 Marzo abr/gtr