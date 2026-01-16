Home Video News Cronaca Tg News – 16/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Accoltellato in classe da un compagno, è gravissimo - Procura chiede 400mila franchi per libertà coniugi Moretti - Iran, blocco internet potrebbe durare sino a fine Marzo - Groenlandia, minaccia dazi di Trump - Garlasco, Cassazione boccia inchiesta corruzione Venditti-Sempio - Bankitalia, famiglie frenano i consumi, aumenta risparmio - Milano capitale dei milionari, ha il più alto tasso al mondo - Artico, Crosetto: “Costruire un sistema di regole” - Previsioni 3B Meteo 17 Gennaio azn