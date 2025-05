Tg News – 15/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Negoziato Kiev-Mosca a Istanbul senza leader - Gaza, nuovi raid israeliani, oltre 100 vittime - Sms della cugina di Chiara Poggi: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi” - A Civitavecchia uccide compagna e si costituisce - Donna accoltellata in casa a Fregene - Crosetto: “Italia al 2% del Pil per la Difesa” - Accise, da oggi gasolio più caro, scende la benzina - Mattarella: “Non rassegniamoci alla supremazia delle cattive notizie” - Previsioni 3B Meteo 16 Maggio azn