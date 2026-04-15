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Tg News – 15/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump: “Con Meloni non c’è più lo stesso rapporto” - Iran: aprire Hormuz o blocco Mar Rosso - Papa Leone in Algeria: “Vivere insieme in pace è possibile” - Turchia, 16enne a scuola con 5 pistole, spara e fa 9 morti - Ministro Valditara premia studente che difese prof accoltellata - Frana di Niscemi, primi 13 indagati, tra cui Musumeci - Social Media, Ue lancia app per verificare l’età - Meloni incontra Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev” - Previsioni 3B Meteo 16 Aprile azn