Tg News – 15/3/2023

In questa edizione: - In Iran proteste degli attivisti: 11 morti e 3500 feriti - Intercettato un aereo militare russo sull’Estonia - Naufragio Cutro, trovati altri 5 corpi - Morto il terrorista nero Concutelli - Nas nelle mense scolastiche, irregolare una su tre - Istat, + 545.000 occupati nel 2022 - I sindacati bocciano la riforma del fisco - Case Green, dal Parlamento Ue via libera alla direttiva - Previsioni 3B Meteo per il 16 Marzo /gtr