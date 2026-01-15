Home Video News Cronaca Tg News – 15/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Putin “Con europei relazioni storiche ma ora lasciano a desiderare” - Ok alla risoluzione su Kiev, alcuni leghisti votano contro - Iran, Trump “Non ci saranno esecuzioni, una buona notizia” - Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy - Annabella Martinelli trovata morta in un bosco dei Colli Euganei - Omicidio Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni - Milano, incendio in un padiglione dell’ospedale Sacco - Crans-Montana, Mantovano “Commissione Ue si costituisca parte civile” - Previsioni 3B Meteo 16 Gennaio azn